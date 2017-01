Ooievaarman Dirk Pater (82) overleden: 'Hij kon ze allemaal uit elkaar houden'

DEN HAAG - Ooievaarman Dirk Pater is zondag op 82-jarige leeftijd overleden. De Hagenaar was een bekende verschijning in zijn buurt. Jarenlang gaf hij ooievaars die aan zijn deur kwamen, te eten.

'Een maand geleden voerde hij ze voor het laatst. In de winter vertrokken ze naar Afrika', zegt zijn zoon Cor Pater. De hele dag door 'klopten' de beesten, die wonen in het nabijgelegen park, aan bij zijn deur. Middenin een woonwijk in het Haagse Laakkwartier gooide hij eten naar de dieren. Hij was een opvallende verschijning. 'Veel mensen bleven staan om te kijken, ze vonden het apart.'Dirk deed boodschappen voor de dieren en haalde restanten vlees op bij de kippenboer. Meerdere ooievaarsstellen kwamen met hun kinderen langs, weet zijn zoon. 'Hij kon ze allemaal uit elkaar houden.'Voor Cor en zijn dochter zijn de ooievaars allang niet meer bijzonder. 'Ze werden op een gegeven moment normaal. Ik zal vooral het visje bakken bij opa blijven herinneren', zegt zijn kleindochter.Waarom zijn vader ooit begon met het voeren van de vogels? 'Omdat hij een Hagenees was, daarom.' Waar de ooievaars straks naartoe moeten, weet Cor nog niet. 'Misschien moeten we kijken of iemand hem wil opvolgen?'