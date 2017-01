Korpschef noemt geweld tegen hulpdiensten 'idioot'

DEN HAAG - Korpschef Erik Akerboom van de nationale politie roept op tot een 'brede maatschappelijke discussie' over geweld tegen hulpverleners en andere overlast tijdens de jaarwisseling. Ook spreekt hij zich, nadat landelijk het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling steeg, uit voor een verbod op zwaar vuurwerk.

Hij noemt de viering voor zijn korps een jaarlijkse 'risicowedstrijd die Oud en Nieuw heet'. Hoewel het aantal incidenten gelijk bleef, 'hoor je mij niet zeggen dat we op de goede weg zijn', aldus Akerboom in zijn nieuwjaarsboodschap.Diverse agenten, maar ook brandweerlieden en ambulancepersoneel werden tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk. Ook werden ME'ers gehinderd die hun collega, agent Mario, wilde helpen nadat hij was aangereden in Den Haag. De politieman ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis 'Zolang onze collega’s worden bekogeld, zolang burgers hun auto in vlammen zien opgaan, zolang we nog miljoenen aan schade veroorzaken zijn we niet op de goede weg', meent de korpschef.Het Haagse korps uitte eerder al onvrede op Twitter, maar die tweets werden verwijderd. Vooral het geweld tegen agenten en andere hulpverleners noemt hij onaanvaardbaar. 'Hulpverleners verlaten nota bene hun gezin, om ervoor te zorgen dat mensen beschermd worden of hulp krijgen die ze nodig hebben. Ze redden levens, maar lopen zelf gevaar. Dat is de idiotie ten top.'Hij heeft echter geen panklare oplossing, maar wijst op opvoeding, gezin, normen en waarden en de durf om elkaar aan te spreken op gedrag dat niet door de beugel kan. Akerboom roept alle Nederlanders op om dit gesprek ook met elkaar te voeren.De politiechef spreekt zich uit voor een verbod op zwaar vuurwerk. Een goede eerste stap zou volgens hem zijn om de legale verkoop te beperken tot siervuurwerk. 'We zien steeds zwaarder knalvuurwerk in omloop komen. Schades worden groter en verwondingen ernstiger.' De combinatie met alcohol en drugs maakt vuurwerk extra gevaarlijk, vindt Akerboom. 'Elk jaar rond deze tijd roepen we dat het geweld moet stoppen. Maar er is meer nodig om de spiraal te doorbreken. We gaan onze aanpak tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren.'