Massale steun voor aangereden agent Mario

DEN HAAG - Op politiebureau De Heemstraat in Den Haag stromen de steunbetuigingen voor agent Mario binnen. Mario raakte tijdens de jaarwisseling zwaargewond bij een aanrijding en ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. 'De bloemen en kaartjes zijn een enorme steun', aldus bureauchef Rene Ravesteijn.

Volgens Ravesteijn komt er vanuit de wijk massaal steun voor Mario. 'Mensen bellen spontaan aan en wij nemen alles met graagte in ontvangst voor de familie', aldus Ravesteijn. Het bureau is maandag dicht, zodat de collega's even rust hebben en samen kunnen praten. 'Onze taken worden overgenomen door anderen, morgen gaan we zelf weer aan de slag.'Eén agent kreeg een bos bloemen en een dikke knuffel toen hij de deur uit liep. Om de hoek waren nog meer bloemen neergelegd. 'Het is fijn als de buitenwacht laat merken: we zijn blij met jullie', zegt Ravesteijn. 'Het steunt ons en met name de familie van Mario ontzettend.'Er komen ook negatieve reacties binnen. 'Dat is deze wereld', aldus Ravesteijn. 'Wij richten ons op het positieve. De negatieve reacties, daar wil ik even niets van weten.'Op sociale media heeft de politie inmiddels opgeroepen om een kaartje te sturen. 'Wij bundelen dat hier aan het bureau', zegt Ravesteijn, 'en zorgen dan dat het bij Mario komt.'Team De HeemstraatDe Heemstraat 1682525 EN Den Haag