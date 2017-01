Biografie Barry Hay en stripalbum Haagse Harry in de race voor 'beste boek van Den Haag'

DEN HAAG - De biografie van Golden Earring-zanger Barry Hay en het laatste stripalbum van Haagse Harry-bedenker Marnix Rueb maken kans om uitgeroepen te worden tot het 'beste Haagse boek van 2016'. Ook de in Den Haag wonende kookboekenschrijfster Janneke Vreugdenhil is één van de twaalf genomineerden.

Het is de vierde keer dat boekhandel Paagman de verkiezing houdt. 'Hagenaars en Hagenezen' mogen de hele maand januari een stem uitbrengen op hun favoriete boek en kunnen daarmee zelf ook prijzen winnen. Stemmen kan in de twee Haagse winkels (Lange Poten en Frederik Hendriklaan) of op de website van Paagman Eerder ging de prijs voor het 'beste boek van Den Haag' al respectievelijk naar(2013), Nijntje an zei innut Haags (2014) en(2015). Hieronder de volledige lijst met genomineerden:- Hector Malot (bewerking Tiny Fischer en illustratie Charlotte Dematons)- Griet Op de Beeck- Janneke Vreugdenhil- Michael Puett- Hanya Yanagihara- Femke Halsema- Jelle Brandt Corstius- Jolande Withuis- A.F.Th. van der Heijden- Ted van Lieshout (illustratie Philip Hopman)