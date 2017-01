Mogelijk vertrek Kanon kan ruimte bieden voor versterkingen ADO Den Haag

DEN HAAG - Wilfried Kanon staat in het vizier van het Franse Angers. De verdediger van ADO Den Haag zou al gesprekken hebben gehad met de club uit de Ligue 1, het hoogste niveau van Frankrijk, zo weet France Football. 'Zijn contact loopt af en de kans bestaat altijd dat hij verkocht wordt', vertelt coach Zeljko Petrovic op het trainingskamp in Estepona. Zijn mogelijke vertrek kan wellicht wat ruimte bieden voor versterkingen.

Het is inmiddels geen geheim meer dat Petrovic zijn selectie graag wil versterken. Gezien de financiële situatie van ADO lijkt het onwaarschijnlijk dat de wens van de Montenegrijn vervuld gaat worden. Een mogelijk vertrek van Kanon kan echter ruimte bieden.'Kanon is een grootverdiener. Dat weet iedereen', zegt Petrovic over het salaris van zijn verdediger. 'Dat is niet negatief bedoeld. Die jongen kan er niets aan doen.' Of er eventueel wat lucht voor versterkingen komt als Kanon verkocht wordt, weet de trainer niet. 'Dat moet je aan Mattijs (Manders, directeur ADO, red.) vragen. We blijven hopen.'Kanon is zelf niet aanwezig in Spanje, omdat hij de komende weken met zijn vaderland Ivoorkust uitkomt op de Afrika Cup. Voetballers buiten de EU die ouder dan twintig jaar zijn, verdienen een jaarsalaris van 399.564 euro. De verdediger drukt dus aardig op de begroting en een toekomst in Den Haag lijkt dan ook financieel onhaalbaar.De eerste seizoenshelft verliep op sportief gebied niet geheel vlekkeloos voor ADO. De ploeg kende een flitsende start, maar daarna volgden veel nederlagen. Ook werd de ploeg geteiserd door blessures. Ondanks alles is Petrovic met een positief gevoel het nieuwe jaar ingegaan. Al is het gemis van Mike Havenaar en Ruben Schaken op het trainingskamp een kleine domper.'Ik heb vanochtend gezegd: 'we moeten positief blijven'. Het is fantastisch weer hier en we zitten in een mooie omgeving. Ik wil geen vervelend persoon in de groep hebben deze vijf dagen. Anders koop ik zelf een ticket voor hem en dan gaat-ie terug naar Rotterdam. We moeten, ondanks de problemen, plezier hebben. We schieten er niets mee op als we negatief gaan doen.'