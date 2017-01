Iets verdachts gezien in Kaag en Braassem? Meld het via Facebook

KAAG EN BRAASSEM - Een valse collectant gezien of iets anders verdachts opgemerkt? Inwoners van de gemeente Kaag en Braassem kunnen dit vanaf nu ook via Facebook melden bij de politie.

De politie Kaag en Braassem is maandag met een proef begonnen waarbij mensen verdachte situaties of andere zaken kunnnen melden via Facebook. Tussen 9.00 en 17.00 worden alle meldingen bekeken.'Normaal kun je bellen naar 0900-8844, dat kan nog steeds, maar we willen het hiermee laagdrempeliger maken. Via Facebook kun je ook foto's meesturen', legt agent Dick Wassink uit. Agenten proberen hierna zo snel mogelijk actie te ondernemen.De eerste dag kregen ze al verschillende meldingen binnen. 'Iemand had bijvoorbeeld een kentekenplaat gevonden. We hebben achterhaald van wie deze was en deze bij de eigenaar teruggebracht.'Het bureau is de eerste in onze regio die met deze proef start. 'We hebben het afgekeken van politie Roermond en vonden het een leuk idee.'