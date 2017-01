Vrouw zwaargewond na aanrijding in Ter Aar

Foto: AS Media

TER AAR - Op de Westkanaalweg in Ter Aar is maandag aan het begin van de avond een voetganger aangereden. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.







De auto reed na de aanrijding door. Na een veel gedeelde oproep van de politie Kaag en Braassem op Facebook, heeft de bestuurder zich gemeld.