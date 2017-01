'Wie het hardste schreeuwt krijgt gelijk': Commissaris van de Koning spreekt zorgen uit

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Er gebeurt een heleboel in de wereld, maar het is belangrijk dat we ons focussen op wat we gemeen hebben in de maatschappij. Dat wilde koning Willem-Alexander al overbrengen in zijn kersttoespraak. Jaap Smit, de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, is het met hem eens. 'Ik hoop ook iets te kunnen doen om in deze ingewikkelde tijd zaken een stapje verder te brengen,' vertelt hij in Studio Haagse Bluf.

Smit vond de toespraak van de koning mooi, zo zei hij. 'Enerzijds benoemt hij de verharding in de samenleving en anderzijds roept hij het volk op de verbinding te zoeken.'



De rechterhand van het Koninklijk paar in Zuid-Holland zegt zich zorgen te maken, met name omdat er vooral veel aandacht is voor mensen die boos zijn om hoe het er hier aan toe gaat. 'In onze regio gaat zóveel goed. Ik geloof niet dat dit land, of onze provincie, naar de afgrond glijdt. Maar soms lijkt het wel of wie het hardst schreeuwt gelijk krijgt. Er zou eens meer aandacht besteed moeten worden aan alle tevreden mensen die ik ontmoet.'











Verbondenheid



Wel benadrukt Smit dat het belangrijk is dat zorgen die mensen hebben serieus worden genomen. 'Er is veel om trots op te zijn en veel om op voort te bouwen.' In zijn nieuwjaarsspeech zal hij 'de zorgen die er zijn uitspreken, maar ook oproepen om niet te zinken in boosheid of verontwaardiging.'