VIDEO: Ravage kantine RKDEO na nieuwjaarsbrand

Nootdorp - Een bloembak door de kantineruit en vervolgens zeer waarschijnlijk een explosief door het ontstane gat. Het nieuwe jaar kon voor sportclub RKDEO in Nootdorp niet slechter beginnen. Inmiddels is het clubgebouw door de politie vrijgegeven en de schade is niet mals.

‘Ik heb zelf net binnengekeken en de ravage is enorm’, vertelt Pieter Goedbloed, woordvoerder van de club in deze crisistijd. ‘Het is veel erger dan ik tijdens nieuwjaarsnacht dacht. Iemand vroeg mij gisteren of ik aan enkele duizenden euro’s schade dacht. Ik denk eerder aan vijftigduizend euro, zei ik toen. Maar of het daar bij blijft, vraag ik mij af na wat ik vanmiddag gezien heb.’De doneeractie van Hagenaar Michel Baretta, lid van de Nootdorpse voetbalclub, verloopt voorspoedig. Na één dag staat de teller al op bijna vijfduizend euro. ‘Het gaat beter dan verwacht’, vertelt Baretta, die de actie startte op doneeractie.nl De oorzaak van de brand is mogelijk vuurwerk. De politie doet onderzoek. De leden zijn overtuigd van opzet. 'Er is een bloembak door de ruit gegaan en daarna een gore bom. Ik snap er niks van, want we doen zoveel voor de buurt. We zijn echt een gemeenschapshuis', zegt vrijwilliger Henk van der Sman.