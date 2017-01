West Wekker: Veel steunbetuigingen voor agent Mario en Haagse ooievaarman overleden

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is weer dinsdag, zet een lekker bakje koffie dan praten we je bij over het belangrijkste nieuws. Politiebureau De Heemstraat in Den Haag wordt overspoeld met steunbetuigingen voor de zwaargewonde agent Mario. En een bekende verschijning in het Haagse Laakkwartier is niet meer, afgelopen zondag overleed de Ooievaarman Dirk Pater.

Veel bloemen en kaarten stromen binnen op politiebureau Heemstraat in Den Haag. De steunbetuigingen zijn voor agent Mario. In de nieuwjaarsnacht raakte hij zwaargewond bij een aanrijding.Hij stond in de buurt bekend als de Ooievaarman en was dan ook een bekende verschijning in het Haagse Laakkwartier. De 82-jarige Dirk Pater overleed afgelopen zondag. Jarenlang verzorgden hij de ooievaars die aan zijn deur kwamen.ADO Den Haag is deze week in het Zuid-Spaanse Estepona voor een zesdaags trainingskamp. Omroep West praat je elke dag bij in een vlog. Op de eerste dag bleek dat Havenaar en Schaken vanwege ziekte niet in het vliegtuig zouden stappen.Het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling steeg dit jaar landelijk. Korpschef Erik Akerboom van de nationale politie roept daarom op tot een 'brede maatschappelijke discussie' over geweld tegen hulpverleners en andere overlast tijdens de jaarwisseling.Het is weer de tijd van de goede voornemens, dus waarschijnlijk is het bomvol bij jou in de sportschool. Ook bij Easy Fit in Leiderdorp, waar januari en februari de drukste tijd van het jaar zijn. Maar hoe hou je die voornemens nou vol?We hebben een wisselende bewolking met hier en daar een bui. In de loop van de dag krijgen we meer bewolking met later vandaag ook af en toe regen. Het is zo'n zes graden.