Vuurwerkmeldpunt heeft minder meldingen binnengekregen

DEN HAAG - Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft in totaal minder meldingen binnengekregen: 45 procent minder dan een jaar geleden. Landelijk kwamen er 48.137 klachten over vuurwerk binnen. Het aantal meldingen over gevaarlijke situaties op straat, letsel en schade door vuurwerk blijkt wel met 40 procent gestegen.

In de eerste twee dagen dat het meldpunt open was, kwamen al veel klachten binnen uit Den Haag en omstreken . In de regio Den Haag ging het uiteindelijk om meer dan 6000 meldingen.De initiatiefnemer van het meldpunt, Arno Bonte, maakt zich zorgen over de toename van het aantal incidenten met letsel en schade. 'Vuurwerk is in de afgelopen jaren steeds zwaarder en gevaarlijker geworden. In de handen van amateurs leidt dat tot ongelukken.'