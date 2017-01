Nieuwe jaar begint slecht voor Kiki Bertens

WESTLAND - Een domper voor Kiki Bertens. De Westlandse tennisster heeft haar eerste partij in 2017 verloren. De als vijfde geplaatste Nederlandse verloor dinsdag van de Amerikaanse Lauren Davis in de eerste ronde van het toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland: 6-7 (3) 4-6.

Bertens was maandag al begonnen aan de wedstrijd, maar het duel kon wegens regenval niet worden afgemaakt. De nummer 22 van de wereld begon goed en leidde met 5-3.



Haar Amerikaanse tegenstander had een dag later bij de hervatting meer greep op het spel; Davis won de eerste set na een tiebreak en troefde de Wateringse ook in het tweede bedrijf af.



Australian Open



De Westlandse speelde in Auckland als voorbereiding op de Australian Open.



