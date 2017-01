Huiseigenaren in Den Haag het goedkoopst uit, Delft het duurst

Foto: Omroep West

REGIO - Huiseigenaren zijn in 2017 in Den Haag het goedkoopst af. Daar betalen woningbezitters gemiddeld 549 euro aan onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De woonlasten in Delft zijn met 846 euro het hoogste. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.





Dit jaar dalen de woonlasten in de grote gemeenten. Gemiddeld betalen woningeigenaren 0,2 procent minder dan in 2016 en voor huurders gaat het om een daling van 1 procent.





Het COELO onderzocht 38 gemeenten , waar in totaal 40 procent van de Nederlandse bevolking woont. Na Delft zijn Leiden (met 758 euro) en Westland (756 euro) de duurste gemeenten voor huiseigenaren.

