Burgemeester Westland is boos: 'Stop het grote ego-denken!'

Burgemeester Sjaak van der Tak van gemeente Westland (Foto: Omroep West)

WESTLAND - Felle woorden van burgemeester Sjaak van der Tak van het Westland. Hij maakte zich maandagavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de Grote Kerk in Naaldwijk openlijk zorgen over toenemende boosheid en irritatie in de samenleving. 'Stop het grote ego-denken!'

Volgens Van der Tak denken veel mensen alleen maar aan zichzelf, vertelt hij dinsdagmorgen op Radio West. 'Er wordt met veel te hoge snelheden door de dorpen gereden, er wordt niet gestopt bij zebrapaden en op sportvelden wordt gescholden op scheidsrechters en spelers.'



'De ego-cultus rukt op. Boosheid en irritatie krijgen steeds meer de overhand in de samenleving. Stop daarmee!', roept de Westlandse burgemeester op. 'Dit komt uit het hart. Mensen plaatsen zichzelf boven anderen, terwijl we samen met elkaar aan de slag moeten.'



Westlandse politiek





Van der Tak is ook niet te spreken over de houding van leden van de Westlandse gemeenteraad. 'Er wordt heel wat afgeruzied hier. Onnodig! Dat gedoe tussen raadsleden onderling moet stoppen. Als we met elkaar samenwerken bereiken we veel meer.'



Daarnaast moeten er volgens Van der Tak meer plekken komen in verpleegtehuizen. 'We hebben in vijftig jaar een fenomenaal zorgstelsel opgebouwd, maar dat wordt in twee jaar volledig vertimmerd. Vind je het gek dat ouderen onzeker zijn over de zorg!'



