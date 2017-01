Ziekenboeg ADO wordt voller: Zwinkels en David ziek

DEN HAAG - Het wordt ADO Den Haag-trainer Zeljko Petrovic niet makkelijk gemaakt in het Spaanse Estepona. Mike Havenaar en Ruben Schaken zijn vanwege ziekte al niet mee op trainingskamp en na een medische update van de dokter werd dinsdagochtend bekend dat ook Robert Zwinkels en Trevor David ziekteverschijnselen vertonen. Die laatste traint wel mee.

Zwinkels, de tweede keeper van ADO, is te zwak om te trainen en is achtergebleven in het hotel. Definitief is nu ook dat Schaken niet ingevlogen wordt. De aanvaller meldde zich in de nacht van zondag op maandag af met buikgriep. Heel even werd nog gedacht om hem later naar Spanje te laten komen, maar dat is nu van de baan.ADO Den Haag werkt in Zuid-Spanje een trainingskamp af. Omroep West is erbij en houdt je de hele week vanuit Spanje op de hoogte van alle ontwikkelingen.