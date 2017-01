PostcodeKanjer vrijdag verdeeld tijdens wijkfeest

Foto: Rudo Slappendel

DEN HAAG - Bewoners van postcodegebied 2555 in Den Haag krijgen vrijdag tijdens een groot wijkfeest te horen hoeveel ze gewonnen hebben in de Postcodeloterij. Op Nieuwjaarsdag ontvingen bewoners van een flat in de Donker Curtiusstraat (postcode 2555 VX) de eerste helft van de PostcodeKanjer, die in totaal 49,9 miljoen is. De andere helft wordt verdeeld tussen de loten in de rest van het postcodegebied.





De verdeling van de wijkprijs van 24,95 miljoen euro is afhankelijk van de hoeveelheid verkochte loten in de wijk en het aantal Kanjerpunten dat in het afgelopen jaar is opgebouwd per lot.



Gerard Joling



Het wijkfeest vind plaats op het parkeerterrein aan de Zandvoortselaan in Den Haag. Er zijn optredens van Gerard Joling en de Coronas.



Alle inwoners van de winnende buurt zijn welkom. Het feest duurt van 16.00 tot 18.00 uur.

