ADOinSpanje dag 2: veel zieken, Malone op de goede weg en onze quiz is hot

DEN HAAG - De tweede dag van het trainingskamp van ADO Den Haag zit er alweer op. Verslaggever Jim van der Deijl was vandaag bij de twee trainingen aanwezig en praat je in onze dagelijkse vlog helemaal bij: #ADOinSpanje dag 2.

De dag begon in Estepona met wat minder goed nieuws. Mike Havenaar en Ruben Schaken moesten voordat het trainingskamp begon al afhaken vanwege ziekteverschijnselen. Robert Zwinkels en Trevor David werden dinsdag aan het rijtje zieken toegevoegd . Die laatste was wel in staat mee te trainen. Zwinkels was te zwak en bleef in het hotel achter. De ziekenboeg wordt zo voller en voller.Iemand die op de weg terug is van een blessure is Dion Malone. De verdediger van ADO speelde in april vorig jaar zijn laatste wedstrijd. Een blessure in zijn lies en buik was de boosdoener. Inmiddels is de 27-jarige speler herstellende en gaat het de goede kant op. Wanneer hij weer helemaal wedstrijdfit is, durft hij niet te zeggen.Jim praat ook met Gervane Kastaneer. De jonge aanvaller zou, als Havenaar mogelijk een transfer naar China gaat maken, de nieuwe spits kunnen worden. Ziet hij dit zitten? Ook vertelt hij over de onderhandelingen omtrent zijn contract in Den Haag.Gisteren speelde Jim met video-analist Marvin van der Valk de 'Wie is het best op de hoogte van de eerste seizoenshelft-quiz'. Tot grote ergernis van hemzelf wist hij geen enkele vraag goed te beantwoorden. Jij kon ook meedoen met de quiz. Hoeveel vragen had jij goed? Hierbij de antwoorden:1. ADO scoorde in de eerste zeventien wedstrijden zestien doelpunten. Mike Havenaar scoorde er drie. Hoeveel met met rechts?2. Wie scoorde het snelste doelpunt in de eerste 17 wedstrijden van ADO Den Haag?3. ADO Den Haag won in de eerste speelronde met 3-0 van Go Ahead Eagles door doelpunten van Mike Havenaar (2x) en Tyronne Ebuehi. Wie gaf de assist op de 3-0?4. Wie scoorde de gelijkmaker in de beker tegen NEC?5. Hoeveel passes heeft ADO Den Haag in de eerste zeventien wedstrijden gegeven?In de selectie is onze quiz een. Vandaag is het de beurt aan Ekrem Kahya, de assistent van Zeljko Petrovic, om de vragen van Jim te beantwoorden. Doet hij het beter dan Marvin?De vragen van vandaag:1. ADO scoorde in de eerste 17 wedstrijden 16 doelpunten. Hoeveel werden er met het hoofd gemaakt?2. Wie verstuurde in de eerste 17 wedstrijden de meeste passes?3. ADO Den Haag won in de derde speelronde met 2-1 van Excelsior door doelpunten van Kastaneer en Beugelsdijk. Wie scoorde er namens Excelsior?4. Wie scoorde het enige Haagse doelpunt in de 4-1 verloren uitwedstrijd tegen FC Twente?5. Hoeveel duels heeft ADO Den Haag in verdedigend opzicht uitgevochten in de eerste 17 wedstrijden?