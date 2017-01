ADO-speler Malone maakt stappen, maar durft rentree niet te plannen: 'Teleurstelling voorkomen'

DEN HAAG - Vorig jaar april speelde Dion Malone voor het laatst een wedstrijd voor ADO Den Haag. De verdediger kreeg pijntjes in zijn lies en dat trok door naar zijn buik. In augustus werd de 27-jarige speler geopereerd. Nu, meer dan een half jaar later, kan Malone eindelijk weer voorzichtig meedoen. 'Het is heel lekker om weer op het veld te staan', vertelt hij op het trainingskamp in Zuid-Spanje.

De afgelopen anderhalve maand heeft Malone naar eigen zeggen echt grote stappen in de goede richting gemaakt gemaakt. 'Het is nog niet helemaal pijnvrij, maar het is wel veel beter dan bijvoorbeeld anderhalve maand geleden.' De blessure die de verdediger heeft, is vergelijkbaar met de blessure die oud-ADO-speler Mitchell Schet tijdens zijn periode in Den Haag had. Een 'matje' in zijn buik moet de klachten verhelpen.Dat hij lange tijd niet kon voetballen, heeft hem op mentaal gebied wel een kleine tik gegeven. Ondanks zijn vorderingen durft hij zijn rentree dan ook niet te plannen. 'Ik stelde iedere keer een doel en het lukte steeds niet om dat te halen. Dat doe ik nu niet meer. Ik had alleen mijzelf ermee. Ik heb mijn pijlen op na de winterstop gericht en ik merk dat dit mij een stukje rust geeft.'Trainer Zeljko Petrovic ziet Malone, als hij weer helemaal fit is en inzetbaar is, als een 'nieuwe' speler. De twee hebben nog weinig met elkaar samengewerkt. 'Hopelijk gaat dat het komende half jaar wel gebeuren.' Gretig is hij in ieder geval wel. 'Op het begin was ik iets te gretig, maar ik heb een knop omgezet. Ik moet niets foreceren het tijd geven. Daarin ken mijzelf nu goed. Ik wil eerst topfit worden. Dat is het belangrijkste. Daarna wil ik natuurlijk speelminuten proberen te pakken.'