AD: Tom Beugelsdijk is Hagenaar van het Jaar

DEN HAAG - ADO-speler Tom Beugelsdijk is door de lezers van AD Haagsche Courant verkozen tot Hagenaar van het jaar. Zij vinden hem de populairste stadsgenoot van 2016. Beugelsdijk zelf is vooral erg verbaasd.

Beugelsdijk werd verrast met de winst toen hij aankwam op Schiphol na een uitgebreide nieuwjaarsviering in Oostenrijk. Hij gaf aan erg blij te zijn met de prijs, maar vindt zichzelf niet heel bijzonder: 'Ik ben een normale burger en doe eigenlijk niks geks. Ik ben niet zo heel speciaal, maar het is wel heel leuk dat ik heb gewonnen.'In 2015 kwam Beugelsdijk landelijk onder de aandacht door zijn opvallende 'Rustaaagh'- uitspraak tegen Omroep West-verslaggever Bart Nolles. Sindsdien worden er shirts verkocht met de quote erop en is hij veel in de media gekomen.Tom Beugelsdijk treedt in de voetsporen van Susanne Keulaerds, die vorig jaar werd verkozen tot Hagenaar van het jaar. Zij is de manager van het Ronald McDonald Huis in Den Haag. Daarvoor viel de eer te beurt aan cabaretier Paul van Vliet en ondernemer Fabian Paagman