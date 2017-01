Gemeenten huisvesten vluchtelingen ondanks protesten

DEN HAAG - De protesten van burgers tegen de opvang van vluchtelingen in hun gemeente hebben er bijna nooit toe geleid dat de plannen niet doorgingen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Volgens de inventarisatie van het actualiteitenprogramma hebben in Zuid-Holland alle gemeenten voet bij stuk gehouden en volgens plan asielzoekers gehuisvest.

Het onderzoek betreft de periode van augustus 2015 tot mei 2016. In die tijd was er een grote toestroom van asielzoekers naar Europa en werd op tientallen plaatsen geprotesteerd tegen plannen van gemeenten voor opvanglocaties.In onze regio werd volgens het onderzoek in Den Haag Nieuwkoop , Leiderdorp, Gouda Rijswijk , Wateringen en Westland geprotesteerd tegen de opvang van asielzoekers in de gemeenten. In al die plaatsen ging de opvang ondanks de negatieve geluiden door.Op sommige plaatsen, zoals in Wateringen, werden de plannen voor een azielzoekerscentrum uiteindelijk toch niet uitgevoerd, omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) liet weten dat een opvangplek niet meer nodig was Er werd in de onderzochte periode in totaal tegen 89 plannen gedemonstreerd. In vier gemeenten werden de plannen na de demonstraties afgeblazen, allemaal buiten onze regio: Wezep, Achtkarspelen, Geldermalsen en Drimmelen.