Familie zwaargewonde agent Mario dankbaar voor alle steun

DEN HAAG - De familie van de zwaargewonde agent Mario voelt zich enorm gesteund door alle aandacht. Bij bureau De Heemstraat kwamen 850 kaarten binnen. 'De bossen bloemen, vele kaarten en astronomische aantallen berichten gaan ons voorstellingsvermogen ver te boven', laat de familie weten via de Facebookpagina van de politie Den Haag.

Mario werd tijdens de jaarwisseling aangereden op de Hoefkade in Den Haag, ter hoogte van het Kaapseplein , en ligt sindsdien in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn familie zit sindsdien 'in een achtbaan'. 'Hij heeft door het ongeval zeer ernstig hersenletsel opgelopen en ligt sinds zaterdagnacht in coma. Zijn situatie is onverminderd zorgelijk, maar als familie hopen we dat hij ons -zoals wel vaker- verrast en hier bovenop komt.''De vele hartverwarmende reacties van burgers zijn met geen pen te beschrijven. Ondanks ons verdriet en de zorgen om Mario doet het ons veel om te merken dat er zo ontzettend veel mensen met ons meeleven en dat ook uiten.' Ze vragen de media om ze verder met rust te laten.De politie verzamelt alle kaarten en andere steunbetuigingen op het bureau van Mario, politiebureau De Heemstraat.Team De HeemstraatDe Heemstraat 1682525 EN Den Haag