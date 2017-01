Geheime stukken Nationaal Archief over trouwdag Beatrix en Claus openbaar

DEN HAAG - Handgeschreven notities over de rellerige trouwdag van Beatrix en Claus, stukken over de provo-tijd en artikelen uit de begintijd van de Golfoorlog. Ze zijn sinds dinsdag niet meer geheim. De stukken zijn door het Nationaal Archief in Den Haag vrijgegeven op de jaarlijkse Openbaarheidsdag.

Op deze dag worden talloze - tot nu toe - geheime archieven openbaar. 'Het is voor iedereen toegankelijk en gratis. Mensen staan er voor in de rij', zegt directeur Marens Engelhard van het Nationaal Archief. 'Er zitten heel interessante stukken in zo'n archief. Je kunt deze stukken nu eindelijk zonder beperkingen lezen.'Zo staat in handgeschreven notities van een ambtenaar dat het kabinet laconiek reageerde nadat er een rookbom was gegooid op de huwelijksdag van Beatrix en Claus op 10 maart 1966. Deze beelden gingen de hele wereld over, maar premier Jo Cals vond het 'alles bij elkaar gunstig verlopen'. Minister van Justitie Ivo Samkalden was 'eigenlijk niet onvoldaan'.'Als zaken zo lang moeilijk toegankelijk zijn geweest is het echt een openbaring ze eindelijk te kunnen lezen', zegt Engelhard.De eerste dinsdag van het nieuwe jaar is volgens vast gebruik de eerste mogelijkheid om geheime stukken in te zien die op basis van de Archiefwet maximaal 75 jaar geheim moeten blijven. Vorig jaar werden de oorlogsbrieven van koningin Wilhelmina openbaar gemaakt.