ADO polst PEC Zwolle-speler Holla voor terugkeer, aanbieding blijft vooralsnog uit

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zich vorige week gemeld voor PEC Zwolle-middenvelder Danny Holla. De 29-jarige oud-ADO-speler heeft in Zwolle een contract voor een jaar en heeft een clausule om in de winterstop gratis te vertrekken.

De zaakwaarnemer van Holla bevestigt dat ADO heeft geïnformeerd. 'Een aanbieding ligt er nog niet, maar dat kan morgen anders zijn.' Of de Haagse club ook een aanbieding kan doen, is afwachten. Trainer Zeljko Petrovic gaf aan het begin van het trainingskamp aan dat de Haagse club geen financiële middelen heeft om spelers aan te trekken. 'Maar ik blijf hopen', aldus Petrovic die drie spelers aan zijn selectie wil toevoegen.Er kan mogelijk wat ruimte in de begroting van ADO komen door interesse in Mike Havenaar en Wilfried Kanon. Het mogelijke vertrek van deze twee spelers kan wellicht wat kansen op de transfermarkt bieden.Holla speelde van 2012 tot 2014 ook al voor de Hagenaars. Hij kwam tot 54 wedstrijden en scoorde veertien keer. Afgelopen zomer wilde ADO de middenvelder ook al vastleggen , maar toen kwamen beide partijen er niet uit. Uiteindelijk maakte hij zijn comeback in de eredivisie bij PEC Zwolle. De afgelopen drie seizoenen speelde hij bij het Engelse Brighton & Hove Albion.