Mysterieuze trouwring belandt in brievenbus Omroep West

Van wie is deze ring? (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Van wie is toch die trouwring? Dat is de vraag die onze receptioniste Ellen al dagen bezighoudt. Ze vond het sieraad op 20 december in de brievenbus van Omroep West. 'Mogelijk is hij van iemand die langskwam bij de Voedselbankactie, om te helpen', zegt ze.

De receptioniste vermoedt dat iemand de ring op het parkeerterrein van Omroep West aan de Laan van 's Gravenmade in Den Haag heeft gevonden en hem daarna in de brievenbus heeft gestopt.



Tot nu toe is het een groot mysterie wie de eigenaar van de gouden ring, met een diamantje, is. 'Ik heb intern wat rondgevraagd, maar niemand heeft zich gemeld', vertelt Ellen. Daarom wil ze nu via de website van de omroep de rechtmatige eigenaar achterhalen. Een hint: In de ring staat de naam 'Peter'.



Afhalen bij de receptie



Maar wie er met Peter getrouwd is, vermeldt het verhaal vooralsnog dus niet. Misschien dat iemand de ring herkent? 'Diegene kan zich melden bij de receptie van Omroep West', zegt Ellen.



Wel moet hij of zij dan bewijzen dat de ring van hem of haar is: 'Er staat ook een datum in, dus die moet diegene wel noemen.'







Is dit jouw ring? Neem dan contact op met de receptie van Omroep West via 070-307 88 88