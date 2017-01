Google vergeet mensen te blurren in Haagse Geleenstraat

DEN HAAG - Google is vergeten mensen onherkenbaar te maken op een plek waar je misschien liever niet herkend wil worden: de Haagse Geleenstraat. Een aantal mensen dat in augustus 2016 door deze hoerenstraat liep, is niet geblurd op Google Street View.

Opvallend, omdat het bedrijf mensen normaal gesproken wel vaag maakt. Google was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Wel staat op de website: 'Als u een gezicht of kenteken ziet waar extra vervaging voor nodig is of als u wilt dat we uw hele huis of auto vervagen, dien dan een verzoek in via de tool Een probleem melden .'