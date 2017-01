Is Haagse Senna (9) de troonopvolger van Max Verstappen?

Senna in een kartwagen. (Foto: André Joseph) Foto's: Adnré Joseph

DEN HAAG - Komt de nieuwe Max Verstappen uit Den Haag? De 9-jarige Senna Hesseling is in ieder geval goed op weg. Nog geen jaar racet Senna op De Uithof en nu al staat hij in de top vijf van snelste kartrijders ooit. Bovendien maakt hij kans om winnaar te worden van de Talentscouting bij de Kartbeurs in Lelystad.





En talent heeft hij. Het begon allemaal met een feestje op Senna's 9de verjaardag. Hij was eindelijk de verplichte 1,30 meter lang en dus mocht hij met zijn vrienden karten. Na het partijtje deed de kleine coureur mee aan een kartcursus voor beginners, waar hij in 35,67 seconden 400 meter aflegde. 'Na zijn derde les was hij zelfs sneller dan zijn trainers ooit hadden gereden', aldus André.



Eigen kartwagen





Tijdens de Kartbeurs komende zaterdag kan Senna een eigen kart winnen. Maar mocht dat niet lukken dan is dat geen probleem. 'Mijn oudere zonen hebben ook gekart', vertelt André. 'We hebben dus nog een oude kart staan. Als hij de wagen niet wint, kunnen we die nog ombouwen naar een juniorkart.'



Voor Senna maakt het allemaal niet uit, hij wil alleen maar lekker rijden. 'Hij vindt het heel leuk en het gaat goed', aldus Senna's vader. Het talentje start maandag met zijn cursus karten voor gevorderden.

Door: Frances Vermeeren