Kastaneer ziet spitspositie zitten: 'Maar als Mike verkocht wordt, zit er geld in het potje'

DEN HAAG - De afgelopen weken gaan de geruchten dat Mike Havenaar ADO Den Haag mogelijk gaat verlaten voor een avontuur in China. Mocht dat het geval zijn, dan moet de Haagse ploeg op zoek naar een nieuwe spits. Gervane Kastaneer is een van de aanvallers die dat dan zomaar eens zou kunnen worden. 'Als ik in de spits moet spelen, dan doe ik dat gewoon', is hij stellig.

Of de 20-jarige speler de nieuwe spits gaat worden als Havenaar vertrekt, durft hij niet te zeggen. 'We hebben Dennis van der Heijden nog en ook Ruben Schaken en Sheraldo Becker kunnen in de spits spelen. Ik weet het niet. Als Mike verkocht wordt, dan komt er ook wat geld in het potje. Dan zouden ze ook iemand van buitenaf kunnen halen.'Havenaar wordt in verband gebracht met andere teams. Kastaneer heeft een aflopend contract, maar er is nog weinig duidelijk over zijn toekomst in Den Haag. Door de onenigheid van ADO met grootaandeelhouder Wang Hui zijn de gesprekken op een lager pitje komen te staan. 'Wanneer de tijd daar is, gaan we weer praten. Als het kan, wil ik blijven', benadrukt hij nogmaals. Eerder gaf Kastaneer ook al aan bij ADO op zijn plek te zitten.ADO Den Haag verblijft de komende week in Zuid-Spanje voor een trainingskamp en daar vermaakt de selectie zich prima. De andere omgeving doet de ploeg goed. 'We hebben dit zeker even nodig. We zaten niet in een goede flow. Het is lekker dat we deze week goed kunnen trainen en met veel vertrouwen naar Heerenveen kunnen gaan.'