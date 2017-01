Surfers verontwaardigd: 'Gemeente DenHaag dumpt afval vreugdevuur gewoon in zee'

DEN HAAG - Surfers uit Scheveningen hebben verontwaardigd gereageerd op de opruimmethodes van de gemeente Den Haag. Die stuurde maandag shovels langs de Scheveningse kust om overblijfselen van de vreugdevuren op te ruimen. Maar: de restanten van de vuurstapels werden eerst naar de vloedlijn geduwd. Daarna pas kwamen er magneten om de spijkers uit het puin te vissen. Volgens de Scheveningse surfers is dat de omgekeerde wereld.

'Hoe ongelofelijk is het dat je spijkers bij laag water dumpt? De zee wordt nu gebruikt voor het zuiveren van afval', aldus een van de watersporters. 'Er is echt geen magneet die spijkers nog uit nat zand gaat trekken. Dan wil je gewoon van je zooi af.' Volgens de watersporters is het een beter idee om eerst de magneten in te zetten en daarna pas de rest van het puin te ruimen, in tegenstelling wat er volgens een Facebook-bericht van wethouder Boudewijn Revis op dit moment gebeurt.Het gaat de surfers, die anoniem willen blijven, niet alleen om hun eigen veiligheid. 'Het gaat ook om het milieu', vertelt een van de sporters aan Omroep West. 'En om die Wim Hof-methode types. Dat is nu hip, in ijskoud water een dagelijkse duik nemen, maar die hebben allemaal blote voeten.' Ze benadrukken overigens wel dat het niet de bedoeling is dat de vreugdevuren worden afgeschaft. 'Die zijn hartstikke leuk en mooi natuurlijk. Die moeten sowieso blijven.'De gemeente Den Haag reageert enigszins geschrokken en geeft aan dat de zaak zeer serieus opgenomen wordt. De surfers en alle andere recreanten worden opgeroepen een melding te doen als er op bepaalde stukken strand veel spijkers, glas of ander puin ligt, zodat er 'concreet iemand op pad gestuurd kan worden', aldus een woordvoerder van de gemeente.Een melding kan gemaakt worden via het telefoonnummer 14070 of via de website.