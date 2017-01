Broodplank stukgeslagen op hoofd van ex

GOUDA - Met een stevige uithaal sloeg Malgorzata de broodplank doormidden... op het hoofd van haar ex. De plank was al oud en had scheuren, maar het moet toch een flinke tik zijn geweest. En daar bleef het niet bij.

Dat ze haar ex niet had moeten slaan, dat weet Malgorzata (39) zelf ook wel. 'Zeker', zegt ze via een Poolse tolk tegen de rechter. 'Het spijt me ook bijzonder.' Ze woonden nog samen in Gouda en haar ex haalde kennelijk het bloed onder haar nagels vandaan. 'Hij zei heel lelijke dingen over mijn overleden vader en over mijn dochtertje. Maar meer dan één keer heb ik niet geslagen!'De man heeft ook allerlei krassen over zijn lijf. In zijn linkerpols zit een snijwond en Malgorzata bekent dat zij daarvoor verantwoordelijk is. Maar de rest heeft hij zelf gedaan, zegt ze. 'Hij sneed zichzelf vroeger wel vaker.' Maar de officier van justitie benadrukt dat het op de foto's om vers letsel gaat. 'Mag u mij uitleggen hoe iemand die zo zwaar gewond is, zichzelf vervolgens nog kan snijden in zijn andere arm, in zijn hals, in zijn buik en ook in zijn buik kan prikken?' Malgorzata heeft niet echt een antwoord: 'Hij drinkt veel. Hij zou ertoe in staat zijn.'Het is sowieso de vraag hoe dat mes erbij is gekomen. Malgorzata zegt dat haar ex die pakt, na de klap met de broodplank. 'Hij dreigde dat hij me zou vermoorden', vertelt ze. 'Ik had het nooit serieus genomen als hij niet twee weken eerder mijn konijn had vermoord.' De rechter breekt in: 'Dat is uw visie, ja. Er is ook sectie verricht op het konijn, maar daarvan is de uitslag nog niet binnen.'Ze vertelt verder, over hoe ze het mes afpakt en ermee naar de andere kamer wil lopen. 'Toen verloor hij, onder invloed van alcohol, zijn evenwicht en viel op het mes. Het was maar een klein sneetje, maar wel precies in een ader.' De rechter is duidelijk niet onder de indruk: 'Dat mensen in messen lopen, vallen of struikelen heb ik de afgelopen jaren zó vaak gehoord. Het moet wel héél aannemelijk zijn, wil ik het geloven.'De rechter houdt het verhaal van de ex voor: die vertelt dat hij rustig met een ander meisje zat te chatten op de computer toen hij ineens een klap kreeg. Daarna zou Malgorzata met een mes hebben aangevallen. Allemaal verzonnen, aldus de Poolse. 'Dat mag u vinden', reageert de rechter, 'maar de vraag is of ik het geloof natuurlijk.'En dat doet hij niet. Vooral omdat Malgorzata in paniek haar werkgever belt en dan zegt: 'Er ligt allemaal bloed in huis. Ik heb hem gestoken en ik weet niet of hij dood is.' Bij het tweede telefoontje zegt ze ineens dat er een ongeluk is gebeurd.Eigenlijk is de zaak te complex voor een politierechter, vindt de rechter. 'Hij hoort thuis bij de meervoudige kamer, want ik zou hierover graag eens met twee collega's van gedachten wisselen. Maar we zitten nu eenmaal al hier en we hebben er al ruim tijd aan besteed. Ik zal de zaak niet doorverwijzen en gewoon uitspraak doen. Maar omdat ik dat in mijn eentje doe, zal ik wel voorzichtig zijn.'Dat Malgorzata heeft uitgehaald met de broodplank, dat staat wel vast. Dat ze daarna heeft gestoken ook. Maar meerdere keren? De rechter twijfelt even en zegt dan voorzichtig: 'Hmm nee... Nee, dat vind ik niet bewezen.' Hij legt haar 100 uur werkstraf op. Een voorwaardelijke celstraf, zoals de officier van justitie eiste, vindt hij niet nodig. 'Dit was zó'n incident, dat ik geen aanleiding zie voor een stok achter de deur.'