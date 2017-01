West Wekker: Op zoek naar verdachte tieners, eigenaresse mysterieuze trouwring en nieuwe Ooievaarman

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is een dag voor speurneuzen vandaag. In Den Haag werd gezocht naar de opvolger van de onlangs overleden Ooievaarman én naar de drie jonge verdachten van een steekpartij aan de Melis Stokelaan. In Alphen werd een man van het dak geplukt na een zoektocht met politiehond. En hier bij Omroep West zoeken we ook: wij ontvingen een mysterieuze trouwring en weten nog niet welke regiogenoot deze is verloren.

De kinderen en kleinkinderen van de overleden Haagse 'ooievaarman' Dirk Pater zijn op zoek naar iemand die de taken van hun familielid over kan nemen, want 'zo'n Haags icoon als de ooievaar moet voor de buurt behouden blijven'. Pater voerde meerdere malen per dag een groep ooievaars in het Haagse Laakkwartier. Afgelopen weekend overleed hij op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.In een flat aan de Melis Stokelaan in Den Haag is dinsdagavond een steekpartij geweest ter hoogte van de Leyweg. Hierbij waren drie tieners betrokken.De politie moest dinsdagavond de bedrijfbeveiliging in Alphen een de Rijn komen versterken omdat op camerabeelden een man was gezien die er niet thuishoorde. Een politiehond doorzocht het kantoorpand en vond de man op het dak. Hij is in de boeien geslagen.Van wie is toch die trouwring? Dat is de vraag die onze receptioniste Ellen al dagen bezighoudt. Ze vond het sieraad op 20 december in de brievenbus van Omroep West. 'Mogelijk is hij van iemand die langskwam bij de Voedselbankactie, om te helpen', zegt ze.Precies twintig jaar geleden trokken duizenden mensen hun schaatsen aan in Friesland. Precies twintig jaar geleden was het ongeveer -6 graden. Precies twintig jaar geleden won Henk Angenent uit Woubrugge de Elfstedentocht en was hij in één klap een volksheld.Suikerzakjes, wie kent ze nog? Vroeger waren de papieren zakjes hét visitekaartje van elk café of restaurant. Veel mensen spaarden de zakjes in speciale verzamelalbums. Tijdens haar zoektocht naar verhalen achter die suikerzakjes stuitte programmamaker Renée Rijff op de vergeten historie van de stationsrestaurateur.