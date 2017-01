West Wekker: ontruimingen in Den Haag en ADO hoort of Wang moet betalen

Wang (Foto: Bewerking Omroep West)

DEN HAAG - Goedemorgen! Laat ons je even bijpraten over het nieuws van het moment. In Den Haag werden woningen ontruimd vanwege een teveel aan koolmonoxide. In diezelfde stad vonden twee geadopteerde zusjes uit Sri Lanka elkaar na 31 jaar terug. En vanmiddag hoort ADO of Wang Hui met geld over de brug moet komen.

1. Portiekwoningen Den Haag ontruimd wegens koolmonoxide

Acht portiekwoningen aan de Soestdijksekade in Den Haag is woensdagavond ontruimd vanwege teveel koolmonoxide. Eén bewoner werd onwel, waarna ambulancepersoneel de koolmonoxide ontdekte.



2. Adoptiezusjes vinden elkaar na 31 jaar en gaan op zoek naar 'de rest'

De Haagse Sita van Groesen (31) en haar zus Sharon ter Wee (34) kennen elkaar sinds 18 juli 2016. De biologische zussen zijn beide geadopteerd uit Sri Lanka en wisten in eerste instantie allebei niet dat ze een zus hadden. De twee zijn nu bezig met een zoekactie naar hun andere halfbroer en zussen.



3. Bewoners Haagse binnenstad dupe van streng handhaven fietschaos

De bewoners van de Haagse binnenstad zijn de dupe van het streng optreden van de gemeente tegen de fietschaos. Ook hun fietsen worden na een week weggehaald en naar het fietsdepot op de Binckhorst gebracht.



4. Bezorgde ADO-trainer Petrovic: ‘Bij uitblijven versterkingen wordt het verschrikkelijk zwaar’

De rechter doet vanmiddag uitspraak in een kort geding tussen ADO Den Haag en grootaandeelhouder Wang Hui. Dan wordt bekend of de Chinese eigenaar de club een financiële injectie moet geven. Het gaat om een bedrag van 2,3 miljoen.



5. Laatste pinautomaat verdwenen in Kwintsheul: ouderen radeloos

Het dorpje Kwintsheul in de gemeente Westland is sinds de jaarwisseling pinautomaat af. De dichtstbijzijnde pinautomaat ligt nu in Wateringen, zo'n anderhalve kilometer verderop. En daar zijn de ouderen in het dorp niet blij mee: 'Ik weet niet wat ik nu moet doen. Iemand moet dan maar geld voor mij gaan halen. Een andere optie heb ik niet.'

