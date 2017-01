West Wekker: Verwarde man bij Tweede Kamer en ADO wint rechtszaak

REGIO - Goedemorgen! Er was een hoop commotie in de Haagse binnenstad gisteren: de marechaussee hield voor de Tweede Kamer een man aan die dreigde met explosieven. En bewoners in verschillende Haagse wijken zaten de hele avond in het donker, omdat de straatverlichting was uitgevallen. Wil je meebepalen wat ons nieuws de komende week wordt? Vergader vandaag dan live met ons mee!

De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren een verwarde man aangehouden voor de Tweede Kamer. Hij had met een tas gegooid en dreigde met explosieven. Het bleek om een 59-jarige Hagenaar te gaan die boos was over zijn uitkering.Goed nieuws voor ADO: de voetbalclub heeft de rechtszaak tegen United Vansen gewonnen. Het bedrijf van eigenaar Wang Hui moet de club nu bijna 2,5 miljoen euro betalen. De rechter stelde ADO gisteren op alle fronten in het gelijk.In en rondom Den Haag en Nootdorp was het donderdagavond enkele uren donker. Door een storing bij netbeheerder Stedin viel rond 18:00 uur de straatverlichting uit. Omroep West kreeg meldingen uit de Haagse wijken Ypenburg, Bosweide en uit Nootdorp. De gemeente liet rond 21.00 uur weten dat de straatverlichting het weer moest doen, maar rond middernacht kwamen er nog steeds meldingen binnen.Wie herkent dit hondje? Ze werd gisteravond gevonden aan het Julialaantje in Rijswijk. Iemand heeft haar aan een lantaarnpaal vastgebonden en achtergelaten. De dierenambulance heeft het beestje meegenomen.Je eigen ideeën inbrengen, meepraten over onderwerpen die op tv moeten verschijnen, het evalueren van de tv en radio-uitzending en welke verhalen moeten er worden gemaakt voor de website. Het wordt allemaal besproken in de redactievergadering van Omroep West. En jij kanook vandaag weer meedoen. Weer : We krijgen een afwisseling van zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind, maar langs de kust is de wind vrij krachtig. Het wordt maximaal 0 graden.'Nederland Dineert, vier eeuwen tafelcultuur' is een historische documentaire over de gewoontes en rituelen van de etende Nederlander door de jaren heen.