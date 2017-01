Leiden haalt fietsrekken in centrum weg als experiment

LEIDEN - Een opmerkelijke proef van de gemeente Leiden. De gemeente wil weten waar mensen hun fiets neerzetten als er geen fietsenrekken staan. Er is één druk, klein straatje uitgekozen voor de proef: de Morsstraat. Buurtbewoners en winkeliers daar hebben gemengde gevoelens over het experiment.

De Morsstraat in Leiden is een belangrijke, smalle toegangsweg naar het winkelcentrum, en het is er eigenlijk altijd druk. De gemeente wil de straat nu herinrichten. En dat begint met het weghalen van de fietsenrekken, bij wijze van proef.'Misschien kunnen we fietsrekken dan verplaatsen naar de plekken waar de fietsen nu heen gaan', zegt Linda van Heugten van de gemeente Leiden.De bedoeling is dat de Morsweg een beter aanzien krijgt zonder alle fietsen die er staan. Tegen de prullenbakken en naast de fietsrekken staan ook veel zogeheten 'weesfietsen'. Een doorn in het oog van veel mensen.'Ik ben er wel blij mee', zegt Ton Stikkeloren van de Towi teken -en schilderwinkel. 'Het liefst zie ik ook de stoepen hier weer terugkomen, want nu ben ik bang dat de auto's pal voor mijn etalage parkeren.' Anderen zijn bezorgd dat de fietsers hun fiets nu tegen gevels aan parkeren.'Het is voor ons als gemeente ook nog een verrassing wat er gaat gebeuren', zegt Van Heugten. 'Maar we willen in ieder geval het aanzien van de straat en de veiligheid in de straat gaan verbeteren.'De proef zonder fietsrekken in de straat duurt in ieder geval zes weken.