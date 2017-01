Opvolger gezocht voor overleden ooievaarman: 'Haags icoon moet behouden blijven'

DEN HAAG - De kinderen en kleinkinderen van de overleden Haagse 'ooievaarman' Dirk Pater zijn op zoek naar iemand die de taken van hun familielid over kan nemen, want 'zo'n Haags icoon als de ooievaar moet voor de buurt behouden blijven'. Pater voerde meerdere malen per dag een groep ooievaars in het Haagse Laakkwartier. Afgelopen weekend overleed hij op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Het zijn markante beelden uit 2011: Dirk Pater die op de stoep voor zijn huis aan Sinjeur Semeynsweg in Laakkwartier stukken varkenshaas naar een ooievaar gooit. De beelden uit het TV-West-programmamaken hem een kleine Haagse beroemdheid. 'Wij hebben zoveel reacties op dat filmpje gehad. Zelfs op mijn werk had iedereen het erover', zegt zijn kleindochter Talitha (27).Dinsdag is de familie druk bezig het huis vanop te ruimen. En om de kat te vangen, die zich ergens in het huis verstopt heeft. 'Mijn vader deed dingen altijd op zijn eigen manier', blikt zoon Cor terug. 'Want dat voeren van de ooievaars mocht eigenlijk niet van de gemeente. Vanwege ongedierte of zulk soort gelul.'De vogels hadden een vast patroon. Ze nestelden zich op het dak, begonnen met klepperen en tikten vervolgens beneden op het raam. Soms kwamen ze zelfs de gang in, zegt de familie. Maar de dieren zijn nu in geen velden of wegen te bekennen. 'Ze zijn in Afrika, hè', zegt kleinzoon Joshua (22).Samen met zijn familie hoopt Joshua dat iemand in de buurt de taken van zijn opa kan overnemen, als de vogels weer terugkomen van hun zonvakantie. 'Want het zou zonde zijn als zulke Haagse iconen uit deze buurt verdwijnen.'