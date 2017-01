Politievakbond zoekt zelf oplossingen voor geweld tegen hulpverleners

REGIO - Politievakbond ACP gaat zelf op zoek naar oplossingen die moeten leiden tot minder geweld tegen agenten en andere hulpverleners. De bond heeft naar aanleiding van de incidenten tijdens de jaarwisseling laten weten dat de politiek met maatregelen moet komen, maar heeft niet de indruk dat dit snel gaat gebeuren. De ACP heeft daarom een enquête opgesteld waarin agenten hun ervaringen kunnen delen.

'De minister heeft inmiddels laten weten dat zijn deur altijd openstaat als de ACP goede ideeën heeft. Dit klinkt niet alsof de politiek voor woensdag van plan is met een plan van aanpak te komen', zegt voorzitter Gerrit van de Kamp op de website van de ACP.'Woensdag zijn er twee opties: de politiek komt met een plan van aanpak, dat wordt getoetst met de opmerkingen van collega's in de hand. De tweede optie is dat politiemensen zelf een aantal doelen formuleren en deze aanbieden aan de politiek. Doelen die nodig zijn om ook in de toekomst het politievak en de professional die het uitvoert gezond te houden.'Agenten en andere hulpverleners zijn tijdens de jaarwisseling gehinderd in hun werk of liepen verwondingen op omdat ze werden bekogeld met vuurwerk. Zo ligt een agent in kritieke toestand in het ziekenhu is nadat hij werd aangereden op de Hoefkade in Den Haag. Na de aanrijding werd het onrustig in de buurt. Omstanders bekogelden ME'ers met vuurwerk, stenen en flessen.Vier politiemensen raakten op het Haagse Newtonplein gewond toen een groep van zo'n tien omstanders zich bemoeide met de aanhouding van een 16-jarige jongen. In Leiden werd op Oudejaarsavond bekogeld met zwaar vuurwerk tijdens het blussen van een containerbrand in de Antillenstraat.