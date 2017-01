Broertjes uit 's-Gravenzande halen kerstbomen op voor KiKa

Broers Marijn en Rens tussen de kerstbomen

'S-GRAVENZANDE - Marijn (11) en Rens (8) van den Beukel uit 's-Gravenzande doen de hele dag niets anders dan kerstbomen ophalen. Op deze manier willen de broers zoveel mogelijk geld ophalen voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Rens is zelf lange tijd ziek geweest door leukemie. Inmiddels gaat het heel goed met hem en weet hij hoe belangrijk het is om andere kinderen te helpen. 'Ik vind het heel fijn dat ik niet meer zo vaak naar de dokter moet', zegt Rens. 'Ik wil graag geld inzamelen, zodat er medicijnen gekocht kunnen worden voor kinderen die het nodig hebben.'



Met hulp van opa rijden ze in een auto met aanhanger door het hele Westland op zoek naar afgedankte kerstbomen. Iedere boom is 50 cent waard. Is een boom te lang dan zaagt opa er een stuk af. 'Ik doe dat voor mijn eigen gemak, want dan hoef ik niet zo hard te duwen om de boom in de aanhanger te krijgen', aldus de opa van Marijn en Rens.



Nog niet klaar



Na het inleveren van de kerstbomen gaat de opbrengst naar KiKa. Het doel is om minimaal 250 euro in te zamelen. Marijn en Rens hebben nog honderd kerstbomen te gaan om hun doel te bereiken.