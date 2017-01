Forse rekening voor Quick Boys na vernielingen door supporters bij IJsselmeervogels

KATWIJK - Bij Quick Boys is er een forse rekening op de mat gevallen. Begin december brachten supporters van de club uit de Derde Divisie met rookbommen en vuurwerk flinke schade aan het kunstgrasveld van IJsselmeervogels aan. De kosten: 17.500 euro, dat weet Voetbal in de Bollenstreek.

De Katwijkers zijn op dit moment nog altijd bezig met het opsporen van de daders. 'We hebben inmiddels een aantal mensen duidelijk in het vizier', vertelt bestuurslid Pieter Kuyt tegen het regionale voetbalplatform. Om hoeveel personen het precies gaat, is nog niet bekend. De club is van plan het bedrag op de daders te achterhalen.'Het is jaren goed gegaan, en nu gaat het weer een keer mis. Dat is gewoon niet goed te praten. We dachten dat we af waren van de negativiteit. Wij sturen altijd minimaal vijftien tot twintig stewards mee naar grote wedstrijden waar veel op het spel staat. Wat kun je nog meer doen, dan alles zo goed mogelijk proberen voor te zijn', aldus Kuyt.Na het incident liet Quick Boys al weten de daders zwaar te bestraffen.