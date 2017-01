Leidse studenten Floris en Lisa in finale WK-debatteren

DEN HAAG - Het Zuiderstrandtheater in Scheveningen was het strijdtoneel van het WK debatteren en het spraakwater vloeide rijkelijk.

Het WK debatteren is een van de grootste studentenwedstrijden ter wereld. Ieder jaar vindt het evenement in een andere stad ergens ter wereld plaats en dit jaar viel de keuze op Den Haag.'Ik heb me erg goed voorbereid', vertelt Floris Holstege, één van de twee Leidse studenten die het tot de debatfinale heeft geschopt. 'Debatteren kun je leren en het is ontzettend leuk en inspirerend om te doen. Ik ben wel een beetje gespannen voor deze wedstrijd want de andere deelnemers zijn ook erg goed,' aldus Floris.Een kwartier voor aanvang krijgen de finalisten te horen wat het onderwerp is waar ze over moeten spreken, en horen ze ook of ze voor of tegen moeten debatteren. 'Ik heb er geen moeite mee om in het Engels te debatteren, hoewel het niet mijn moedertaal is. Tijdens het WK is er gelukkig een speciale categorie waar Floris en ik in uitkomen,' vertelt Lisa Schallenberg.'Aan het WK debatteren doen 1200 studenten mee, bijna 400 teams van twee sprekers en een paar honderd juryleden. De deelnemers komen van 220 universiteiten uit 94 landen, het is een bijzonder spektakel,' aldus Martijn Otten, één van de organisatoren.Ondanks dat Lisa en Floris goed in vorm zijn stijkt het Israelische team uit Tel Aviv met de eer.