Steekpartij op Melis Stokelaan in Den Haag; politie zoekt drie tieners

Foto: Regio15

DEN HAAG - In een flat aan de Melis Stokelaan in Den Haag is dinsdagavond een steekpartij geweest ter hoogte van de Leyweg. Hierbij waren drie tieners betrokken.





'Ik zag drie gasten wegrennen. Eén had een pizzadoos in zijn hand', zegt een ooggetuige. 'Daarna kwam ik mijn buurman tegen, die vertelde dat hij was gestoken.' Waarom weet hij niet. 'Het is een heel rustige man.'



Het gaat volgens de politie om drie negroïde tieners. Twee van hen dragen een donker vest. Eén van hen draagt een zwarte jas met bontkraag.







Er is iemand gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is naar de drie jongens op zoek; ze zijn rond de 16 jaar oud. Bij de zoektocht heeft de politie speurhonden ingezet.'Ik zag drie gasten wegrennen. Eén had een pizzadoos in zijn hand', zegt een ooggetuige. 'Daarna kwam ik mijn buurman tegen, die vertelde dat hij was gestoken.' Waarom weet hij niet. 'Het is een heel rustige man.'Het gaat volgens de politie om drie negroïde tieners. Twee van hen dragen een donker vest. Eén van hen draagt een zwarte jas met bontkraag.