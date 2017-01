Henk Angenent 20 jaar na Elfstedentochtzege: 'De hele dag zoet met terugblikken'

WOUBRUGGE - Precies twintig jaar geleden trokken duizenden mensen hun schaatsen aan in Friesland. Precies twintig jaar geleden was het ongeveer -6 graden. Precies twintig jaar geleden won Henk Angenent uit Woubrugge de Elfstedentocht en was hij in één klap een volksheld.





Voor Angenent blijft het een bijzondere dag. 'Ieder jaar ben ik weer de hele dag zoet met terugblikken', zegt de schaatser.





