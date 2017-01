Nootdorpse sportclub RKDEO pas volgend seizoen weer open

DEN HAAG - Het complex van de Nootdorpse sportvereniging RKDEO, waar tijdens oud en nieuw een bloembak en een explosief door de ruiten vloog waardoor het grotendeels afbrandde, gaat pas na de zomer weer open. Dat meldt woordvoerder Pieter Goedbloed aan Omroep West.

'Op dit moment zijn we bezig met nieuwe bouwplannen en in gesprek met de verzekering,' aldus Goedbloed. Volgens hem is het de bedoeling dat het deel van het complex dat afbrandde, zo'n tweederde van het totale oppervlak, bij het begin van het nieuwe voetbalseizoen weer in gebruik genomen kan worden.Dinsdag begon de grote schoonmaak in het pand. Dat kan een paar weken duren, maar volgens Goedbloed is er dan wel beter zicht op wat er moet gebeuren om de schade zo goed mogelijk te herstellen. Er kan wel getraind worden, want de velden en sportmaterialen zijn intact. Het is de bedoeling dat, door herinrichting van de overgebleven bruikbare ruimte, zoveel mogelijk van de geplande activiteiten alsnog door kunnen gaan. Zo ook de nieuwjaarsborrel van zondag 8 januari. Die krijgt als thema 'Door Eendracht Omhoog', dezelfde leus als waar de laatste drie letters van de naam van de vereniging voor staan.'We kunnen niet met zijn allen borrelen en zorgeloos het nieuwe jaar bespreken,' aldus Goedbloed. 'Maar we hebben 1700 leden. We willen samen vooruit.' Die gedachte wordt door de leden kennelijk gedeeld: de inzamelingsactie van voetbalvader Michel Baretta staat inmiddels op 6100,- euro.