Man van dak gehaald bij kantoor in Alphen dankzij politiehond

DEN HAAG - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een man aangehouden op de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn. Agenten moesten hem van het dak van een kantoorpand halen.

De agenten kregen een melding van de bedrijfsbeveiliging. De verdachte was namelijk op camerabeelden gezien. Agenten hebben de omgeving afgezet. Een politiehond zocht mee naar de verdachte man en had succes: de man werd op het dak gevonden.De politie heeft de man in de boeien geslagen en naar het bureau gebracht. Wat de man precies bij het pand van plan was, is onduidelijk.