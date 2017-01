Politiehond bijt inbreker op dak van kantoorpand in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie heeft dinsdagavond een 31-jarige man uit Lisse aangehouden op de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn. Een politehond vond de inbreker op het dak van een kantoorpand.

De agenten kregen een melding van de bedrijfsbeveiliging. De verdachte was namelijk op camerabeelden gezien. Agenten hebben de omgeving afgezet.De inbreker had de deur van het pand opengebroken. Buiten stond nog een tas met een betonschaar. De agenten riepen meerder keren dat de man tevoorschijn moest komen. Omdat de man zich bleef verstoppen, werd een politiehond ingezet. Met succes. de man werd op het dak gevonden.De hond heeft de man in zijn arm gebeten. De politie heeft de man in de boeien geslagen. Nadat zijn wond behandeld was, is hij naar het bureau gebracht. Wat de man precies bij het pand van plan was, is onduidelijk.