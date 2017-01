Treinen naar Leiden en Gouda vallen vaak uit of zijn te laat

DEN HAAG - Reizigers hebben vaak weinig aan de extra treinen die in de spits worden ingezet. Uit onderzoek van Treinreiziger.nl en het AD blijkt dat de spitstreinen veel vaker uitvallen of vertraging hebben dan gewone treinen. De treinen op de trajecten rond Gouda, Leiden en Den Haag staan in de top 10 van slechtste scores.

De spitstrein op het traject Rotterdam - Gouda Goverwelle staat op nummer 5 in de ranglijst en scoort daarmee het slechtst van de spitstreinen in onze regio. Zes procent van de treinen viel uit (bij gewone treinen is de gemiddelde uitval1,9 procent) en ongeveer 14 procent van de spitstreinen had meer dan drie minuten vertraging.Op de zesde plek in de lijst staat de trein op het traject Leiden - Utrecht en de trein op het traject Den Haag - Venlo sluit de top 10.Volgens reizigersorganisatie Rover klopt het dat spitstreinen als eerste geschrapt worden als er bijvoorbeeld veel defecte treinen aan de kant staan, de sporen glad zijn of er iets mankeert aan de wissels. Toch is dat volgens Rover geen excuus. 'De uitval mag wel iets hoger liggen dan het landelijk gemiddelde, maar dit is onacceptabel,' aldus Tim Boric van de reizigersorganisatie.