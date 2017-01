IN BEELD: Ravage clubgebouw sportvereniging RKDEO na explosie

NOOTDORP - Het clubgebouw van sportvereniging RKDEO uit Nootdorp is een ravage. Een explosief zorgde tijdens Oud en Nieuw ervoor dat het complex grotendeels afbrandde. Pas na de zomer gaat het clubgebouw weer open. De foto's laten zien hoe groot de puinhoop is.

Leden van RKDEO noemen het verlies van het clubhuis 'dieptriest'. De sportclub telt ruim 1.500 leden die op het complex kunnen voetballen, tennissen, kaarten en biljarten. 'De keuken, bar, interieur en apparatuur kunnen als verloren worden beschouwd,' vertelt Pieter Goedbloed van RKDEO. 'In het clubgebouw kom je voor en na de wedstrijden. Supporters drinken er gezellig een drankje en kletsen wat. Het is heel vervelend allemaal.'De sporthal naast het clubgebouw is gespaard gebleven. Daarom wordt de hal gedeeltelijk verbouwd tot een alternatieve kantine. Ook vorig jaar was de vereniging slachtoffer van vandalisme. Een vuurwerkbom vernielde het kunstgrasveld. Nu kunnen de velden gewoon gebruikt worden. 'Velden, materiaal en kleedkamers zijn bespaard gebleven. We kunnen blijven voetballen,' zegt Goedbloed.