Politie arresteert verdachte in Leiden met lokfiets uit Gouda

Foto: Shirley de Jong / Flickr

LEIDEN - In Leiden is woensdagochtend een verdachte aangehouden die in Gouda een lokfiets had gestolen. Dat heeft de politie gemeld op Twitter.





Over de identiteit van de dader is niets bekendgemaakt. Wel is zeker dat de man na de diefstal van de fiets met het rijwiel per trein van Gouda naar Leiden is gereisd. Dankzij de apparatuur in de lokfiets kon de politie hem volgen, waarna agenten hem bij aankomst in Leiden konden oppakken.

Door: Redactie Correctie melden