Sneeuw verwacht: grote kans op witte wereld op zaterdag

Foto: ANP

REGIO - Het gebeurt niet meer zo veel de laatste jaren, maar aankomende zaterdag valt het waarschijnlijk weer uit de lucht boven onze regio: sneeuw. Dat verwacht Omroep West-weerman Huub Mizee.

Vrijdag is het overdag al een stuk frisser dan de afgelopen dagen, de temperatuur komt dan uit op ongeveer 2 graden. In de nacht naar zaterdag gaat het vriezen en lijkt het erop dat het op veel plekken in de regio voor het eerst in een aantal jaren weer wat sneeuw gaat vallen. 'Het zal niet een heel pak sneeuw zijn, maar genoeg om grote delen van de regio helemaal wit te laten worden.'



Wie van sneeuw houdt kan zaterdag het best vroeg naar buiten, de sneeuw blijft maar kort liggen. 'Al zullen we zaterdagoverdag best even kunnen genieten van de witte wereld. De temperatuur blijft lang hangen rond het vriespunt.'



Gladheid



Er is ook nog een kans dat de neerslag valt in de vorm van ijzel in plaats van sneeuw. 'Dat is pas op zeer korte termijn te zien', aldus de weerman. De kans op gladheid in de nacht van vrijdag op zaterdag is met de voorspelde winterse neerslag groot.



