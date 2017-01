Hoe goed heb jij het nieuws in de gaten gehouden? Doe de Omroep West-nieuwsquiz!

Foto: Rudo Slappendel

REGIO - Heb jij het nieuws uit onze regio de afgelopen week op de voet gevolgd? Weet jij waarom Duindorp de winst van Scheveningen in de vuurstapelstrijd niet erkende? En is het geweld tegen hulpdiensten tijdens Oud & Nieuw toegenomen of niet? Doe de Omroep West-nieuwsquiz.





Door: Redactie Correctie melden