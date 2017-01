Politie waarschuwt winnaars Postcode Loterij: doe deur op slot bij wijkfeest

DEN HAAG - Winnaars van de Postcode Loterij in de Haagse wijk Bohemen worden gewaarschuwd door de politie. Wie vrijdag naar het wijkfeest gaat, moet wel zijn huis goed afsluiten. 'Voorkom dat de inbreker ook in de prijzen valt,' schrijft de wijkagent op Twitter.

Vrijdagmiddag is er een groot feest aan de Zandvoortselaan. Alle deelnemers aan de loterij met een postcode waarvan de cijfers 2555 zijn, krijgen dan te horen hoeveel ze per lot hebben gewonnen.Zij mogen samen de helft van de 49,9 miljoen van de PostcodeKanjer verdelen. De andere helft is gegaan naar de geluksvogels die postcode 2555 VX hebben. Dat zijn de bewoners van een flat aan de Donker Curtiusstraat Bij het wijkfeest zijn alle bewoners van de winnende buurt van harte welkom. Voor de pechvogels zonder lot is het wellicht een schrale troost dat ze toch kunnen genieten van een optreden van Gerard Joling.