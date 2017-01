Burgemeester Noordwijkerhout doorbreekt taboe: fusie met Noordwijk

Gerrit Goedhart, burgemeester van Noordwijkerhout (Foto Jim van der Deijl)

NOORDWIJKERHOUT - Burgemeester Gerrit Goedhart van Noordwijkerhout pleitte tijdens zijn nieuwjaarstoespraak voor een fusie met Noordwijk. 'Een fusie is altijd een taboe geweest in Noordwijk en Noordwijkerhout. Maar je ziet dat je steeds meer moet samenwerken in allerlei verbanden,' vertelde hij woensdagochtend op Radio West.

Noordwijkerhout is in de regio de kleinste gemeente met 16.000 inwoners. De burgemeester zegt dat de toekomstige omgevingswet er voor zorgt dat Noordwijkerhout moet gaan samenwerken. 'Alles wat met bouwen en inrichting van de ruimte te maken heeft, wordt in een wet samengevat. Allerlei dingen moeten dan samen in één proces en dat moet je goed organiseren. Dat is ingewikkeld voor een kleine gemeente.'



Daarom wordt er nu onderzocht of een fusie met Noordwijk de toekomst is. 'We willen weten hoe we de samenwerking sterker kunnen maken, omdat in onze omgeving allerlei grotere eenheden functioneren. Hillegom, Lisse en Teylingen hebben sinds 1 januari een gefuseerd ambtelijk apparaat, Katwijk is groter en de Leidse regio werkt intensief samen. En dan kun je als twee eenlingen wel beweren dat je zelfstandig blijft, maar dan heb je de regie over je eigen beleid toch echt verloren.'



Tegenstanders



In Noordwijkerhout is niet iedereen voor een fusie met de buurgemeente. 'Er zijn mensen die vinden dat ons dorp ons dorp moet blijven. Maar ieder dorp blijft zichzelf, met zijn eigen mensen en eigen sfeer,' aldus Goedhart. 'Het gaat echt om het bestuur. En dat bestuur moet de dorpen natuurlijk goed blijven bedienen. Noordwijkerhout blijft Noordwijkerhout.'



'Het punt dat ik gisteren wilde maken is dat je, als je intensiever gaat samenwerken in een vorm waarin je niet fuseert, dan ook bestuurlijk moet afstemmen tussen burgemeesters, wethouders én gemeenteraden. En dat is eigenlijk het lastigste, omdat de gemeenteraadsleden genoeg hebben aan hun eigen werk.'



In gesprek



'We zijn in gesprek met Noordwijk. We hebben samen dat onderzoek ingezet. Maar in Noordwijk moeten ze nog iets meer wennen dan in Noordwijkerhout. We weten dus niet hoe die discussie gaat aflopen,' besluit de burgemeester.



De gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk beslissen in het voorjaar of er echt een fusie komt.



